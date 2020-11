🎥 Velen proberen het, weinigen slagen erin: Beerschot-speler Vorogovsky getuige van wereldgoal

Albaniƫ behaalde zondag een vlotte 3-1 overwinning tegen Kazachstan in het kader van de Nations League. Toch sprak men na afloop van de partij alleen maar over het Kazachse doelpunt, dat van de voet van Aibol Abiken kwam.

Halverwege de tweede helft maakte Albanië de geruststellende 2-0. Zo leek het althans, want de aansluitingstreffer viel wel heel snel. Het was Abiken die van bij de aftrap de ervaren doelman Berisha met een door de wind gedragen bal te grazen nam.

Helaas voor Kazachstan, waar Beerschot-verdediger Yan Vorogovskiy negentig minuten tussen de lijnen stond, leverde deze wereldgoal geen punten op. Albanië liep in de tweede helft zelfs nog uit tot 3-1 en blijft zo in de running voor promotie in de Nations League. Kazachstan is laatste met vier punten uit vijf duels.