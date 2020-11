Debat van de week: Wie is jouw Gouden Schoen? (En dit vindt u van interlands in coronatijden!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we opnieuw erg graag. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond het voetbal in coronatijden en meer bepaald de interlands in deze beroerde tijden.

Het vele reizen, het veranderen van bubbels, het risico op besmettingen meenemen naar ons land, ... Interlandvoetbal staat zwaar onder druk. En dat vond u ook, massaal zelfs. 4 op 5 onder u zou liever geen interlands zien in deze fase van de pandemie.

Deze week gaan we eens kijken naar de nakende verkiezing van de Gouden Schoen, want we zijn op zoek naar een opvolger voor Hans Vanaken.

Moet die zichzelf opvolgen na alweer een gedegen en sterk jaar? Of moeten we eerder naar Ruud Vormer of Simon Mignolet kijken als toonbeeld van de Brugse standvastigheid?

Charleroi speelde een prima seizoen, bij Antwerp kwamen heel wat spelers meer dan aan de oppervlakte, Gent mist zeer duidelijk een prima David uit het voorjaar en zowel Holzhauser als Mercier zijn absolute draaischijven bij teams die het zowel in 1B als nu in 1A wonderwel doen.

Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!