Geen recente caps maar wel EK-ambities: J. Lukaku, Mirallas en drie andere Belgen moeten zich in de kijker spelen

Sommige Rode Duivels zijn onmisbaar en zijn, mits geen blessures, nu al zeker van hun plaats op het Europees Kampioenschap in juni en juli 2021. Anderen behoren niet tot de huidige selectie en dromen ook luidop van het EK. Aan hen om zich de komende maanden te bewijzen.

Als Covid-19 geen roet in het eten had geworpen zou hij altijd zijn opgeroepen voor het EK in 2020. De aanvaller verdween na zijn gloriemomenten in de Champions League van 2019 wat naar het achterplan bij Liverpool en kreeg in november geen oproepingsbrief van Roberto Martinez.

Zowel bij de Rode Duivels als bij Liverpool is hij een wapen als invaller en in het verleden heeft hij bewezen dat hij ook zonder veel matchritme in de benen beslissend kan zijn. Met Verschaeren, Lukebakio en De Ketelaere zijn er inmiddels anderen die steeds nadrukkelijker op de deur van de bondscoach kloppen.

Luidop dromen mag en Jordan Lukaku beseft als geen ander dat hij nog veel werk heeft om zich in de kijker te spelen. Naar Antwerp komen was de eerste stap, nu moet hij zich nog volop bewijzen bij de Great Old. Tijdens de interlandbreak heeft Ivan Leko écht kennis kunnen maken met zijn nieuwkomers. Het drukke speelschema van RAFC speelt alvast in Lukaku’s voordeel.

In november 2019 uitte Christian Kabasele zijn ambitie om naar het EK in 2020 te gaan. Hij had de selectie hoogstwaarschijnlijk niet gehaald, maar zag door corona zijn droom niet uiteenspatten. De centrale verdediger van Watford zat al vaak op de bank bij de Rode Duivels en speelde nog maar twee keer. De laatste keer was zelfs al in 2017.

In de Engelse tweede klasse staat hij nu dus voor een loodzware opgave. Bovendien zag hij dat er met Mechele, Bornauw, Vanheusden, Cobbaut en Delcroix al heel wat andere verdedigers – die recenter actief zijn/waren in België – wél geselecteerd werden.

Raman en Mirallas

Dit tweetal moet opboksen tegen het aanvallend geweld in de kern. Benito Raman moet eerst zijn basisplaats bij het geplaagde Schalke 04 heroveren en Kevin Mirallas zal in Turkije zijn weinig geslaagde passage bij Antwerp naar de vergetelheid moeten spelen. Mirallas debuteerde dramatisch met een rode kaart in minder dan 30 minuten. Hij is wel basisspeler bij Gaziantep en opende net voor de interlandbreak zijn Turkse rekening met een treffer in de 3-1 overwinning tegen Besiktas.