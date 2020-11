Cijfers van Oud-Heverlee Leuven kleuren bloedrood: "Moeten dit toch wel nuanceren", klinkt het

De voetbalclubs maken ieder om beurt hun financiële resultaten van het vorige seizoen bekend. Bij OHL kleuren die bloedrood.

Want de Leuvenaars hebben een verlies gemaakt van maar liefst 14,4 miljoen euro in het seizoen 2019-2020, dat heeft de club woensdagavond zelf bekendgemaakt. Het verlies is wel volledig afgedekt door een extra kapitaalinjectie.

Want OHL is sinds 2017 in handen van King Power, tevens de eigenaar van Premier League-club Leicester City. "De club heeft op een duurzame manier aanzienlijk geïnvesteerd in de ploeg. Heel wat inkomsten vielen weg sinds de lente maar door de steun van King Power kon iedereen aan boord blijven", klinkt het.

CEO Peter Willems wil dat de cijfers genuanceerd worden: "Om vele redenen eigenlijk, maar het illustreert dat de eigenaars willen blijven inzetten om verdere stappen vooruit te willen zetten, wat de uitdagingen ook zijn. Tijdens een van de moeilijkste jaren in de geschiedenis van het voetbal, hebben we het voordeel mogen ondervinden van de langetermijnplannen die King Power drie seizoenen geleden tentoonspreidde."