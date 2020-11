Standard enorm op zijn hoede voor volgende tegenstander: "Ploeg die buitenshuis bijna onverslaanbaar is"

De blessurecrisis die Standard getroffen heeft weerhoudt de Rouches er niet van om mee te draaien bovenaan. Als het dat wil blijven doen, moet Eupen zaterdagnamiddag voor de bijl. Uiteraard, zou je denken, maar trainer Montanier spreekt wel met erg veel respect over de Panda's.

In elk geval kwam de interlandbreak wel geroepen voor Philippe Montanier en zijn troepen. "We hebben 7 wedstrijden gespeeld in 23 dagen, met vele wijzigingen. Er was de vermoeidheid en de spanning rond die matchen. We hebben geprobeerd om iedereen op niveau te krijgen, ook al ontbraken onze internationals", zei de Fransman op zijn persconferentie.

Uitreputatie van Eupen

In zijn laatste competitiematch sprokkelde Standard een kostbaar puntje op de Bosuil. Al ging dat niet zonder slag of stoot. "Tegen Antwerp waren we defensief en offensief niet performant genoeg." Eupen is natuurlijk wel een tegenstander van een ander kaliber. Toch? "Het zal niet simpel worden, want ik heb vastgesteld dat Eupen slechts één wedstrijd verloren heeft buitenshuis."

Montanier had zijn huiswerk duidelijk goed gemaakt. "Dat was in Genk, maar daar had het evengoed 4-4 in plaats van 4-0 kunnen staan. Het is een ploeg die buitenshuis goed presteert en daar bijna onverslaanbaar is. We verwachten ons dus aan een moeilijke wedstrijd", blijft de coach van Standard uiterst voorzichtig.