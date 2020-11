Bouwen in plaats van renoveren: waarom de kapitaalsverhoging van Anderlecht er altijd zal komen

Een exacte datum is er nog niet, maar november 2020 wordt een cruciale maand voor de toekomst van RSC Anderlecht. Maar waarom is er zoveel te doen rond de Algemene Vergadering en die goedkeuring van de kapitaalsverhoging?

We herhalen het nog een laatste keer: RSC Anderlecht kijkt tegen een enorme schuldenberg aan. Het nieuwe management wil een doorstart maken door een kapitaalsverhoging door te voeren in het Astridpark. Op die manier kan paars-wit met een (min of meer) propere lei herbeginnen.

Zo’n kapitaalsverhoging zal de schuldenput niet volledig vullen, maat het zal er wel voor zorgen dat Anderlecht de komende mercato’s niet keer op keer de grootste talenten zal moéten verkopen. Met andere woorden: op die manier kan de Belgische recordkampioen bouwen in plaats van renoveren.

Logische keuze voor de kapitaalsverhoging, zegt u? Eigenlijk wel, maar toch zijn er de nodige spanningen aan de vooravond van de Algemene Vergadering. Vooral de oudgedienden vinden het niet aangenaam dat ze sinds de overname van Marc Coucke amper nog inspraak hebben gehad in de beslissingen.

En dan is er natuurlijk nog de financiële kwestie. Een kapitaalsverhoging betekent automatisch dat ieder aandeel van RSCA iets minder waard zal zijn ten opzichte van het totaal. En dat een aandelenpakket van aandeelhouder X ook meteen minder waard is bij een eventuele verkoop.

Trots voor Het Instituut

Maar uiteindelijk zal de trots voor het instituut - jawel, dat is Anderlecht nog steeds in het Belgische voetbal - zegevieren. De oudgedienden zijn succes en zilverwerk gewend. Er zal hevig gediscussieerd worden, maar op het einde van de rit zal de kapitaalsverhoging goedgekeurd worden.