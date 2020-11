Ondanks twaalf op twaalf legt John van den Brom de lat hoger bij Racing Genk: "Meer afwisseling in ons aanvalsspel"

Racing Genk ontvangt zondag Moeskroen, dat voor het eerst in meer dan een maand in actie zal komen. Het wordt voor beide coaches meteen ook hun vuurdoop in de Belgische competitie. Van den Brom wil bij Racing Genk zijn creatievelingen hoger aan de bal krijgen, om voor meer variatie te zorgen.

"Ik ben het Belgische voetbal uiteraard blijven volgen, want ik koester mooie herinneringen aan mijn periode bij Anderlecht. Dus ik ken wel heel wat ploegen en spelers, al is het anders dan wanneer je als coach de teams bestudeert", vertelt een breed glimlachende van den Brom.

Of er van Moeskroen, Genks volgende tegenstander, veel bekend is, valt echter te betwijfelen. Les Hurlus speelden immers sinds 18 oktober geen officiële match meer en hebben met Jorge Simao een nieuwe coach aan het roer. "Ja, als zelfs Olvieri en Ribeiro me niet kunnen zeggen in welke formatie en met welke spelers ze zullen spelen, dan wordt het moeilijk", lachtte de Nederlander. "We hebben totaal geen idee hoe ze zullen spelen, maar eerlijk: dat is ook niet belangrijk. En dat zeg ik zeker niet uit onderschatting of gebrek aan respect. We moeten gewoon vertrouwen hebben in onze eigen ploeg. Dit is een topclub: dat merk je aan de infrastructuur, maar ook aan de kwaliteit van de spelers."

Meer variatie

Eerder gaf van den Brom al aan dat hij zondag niet veel zal veranderen aan het recept van Thorup, al zal Heynen voor het eerst mogen starten. Toch wil de kersverse T1 van de Limburgers reeds enkele accenten leggen. "Verdedigend zit het echt goed, vind ik. Ook onze spitsen doen hun job in balverlies meer dan behoorlijk. Ik zou vooral graag wat meer afwisseling zien in ons aanvalsspel. We moeten comfortabeler worden aan de bal, en de juiste mensen in de juiste positie aan de bal krijgen. Met Bongonda en Ito hebben we twee creatieve jongens. Hen moeten we zo hoog mogelijk de bal geven."

"Op de flanken hebben we jongens die kunnen blijven lopen en voorin hebben we de topschutter van de Belgische competitie. Geloof me, dat zijn heel wat kwaliteiten. Door zijn uitstraling en ervaring, maar vooral zijn voetballend vermogen kan Heynen ons iets extra geven. Hij kan als geen ander voor de balans in een elftal zorgen. Misschien was hij wel de missing link", besluit John van den Brom, die nog meegaf dat een plaats in POI de ambitie moet zijn voor dit Racing Genk.