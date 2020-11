Topscout en jeugdkenner Haesaert over verschil tussen Bounida en Musonda: "Hij speelde enkel voor het podium"

Rayane Bounida doet de fans van Anderlecht nu al watertanden en de jongen is nog maar 14. Dat doet hij al jaren trouwens, want de aanvallende middenvelder is technisch van het beste wat ze al zagen in Neerpede. Doet dat niet denken aan ene Charly Musonda?

Urbain Haesaert, voormalig hoofd van de jeugdopleiding, is het daar niet mee eens. "Hij is een Europese topper. Hij is een ongelooflijk goeie speler, die alle nodige kwaliteiten herbergt. Hij ziet het allemaal en is altijd vrij, de aanname is perfect, links- en rechtsvoetig geen probleem", zegt hij bij Sporza.

Haesaert is lyrisch als het over Bounida gaat, die volgens hem alle kwaliteiten van een moderne spelverdeler heeft. In tegenstelling tot dat andere toptalent waar nu niks meer van gehoord wordt. "Ik ben nooit voor Charly Musonda geweest. Hij was een heel goede speler, maar hij speelde voor zichzelf, voor het podium. Dat was altijd bal aannemen en dribbel, dribbel, dribbel om te laten zien hoe goed hij wel was. Maar hij dacht nooit vooruit naar de fase om doelpunten te maken."