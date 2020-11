Open brief van boze Gent-supporters al snel een succes én het bestuur doet een belofte

De sportieve malaise bij KAA Gent en ook enkele extrasportieve perikelen waren de aanleiding voor SOS Ons Gantoise om een open brief op te stellen. De fans scharen zich achter de boodschap in de brief en een reactie van de club bleef niet achterwege.

De boodschap van SOS Ons Gantoise was niet mis te verstaan. Het DNA van de club is bij momenten ver zoek, vinden de supporters. Ze herkennen zich minder en minder in de club.

Het leeft duidelijk bij de achterban van de Buffalo's, want op haar webstek kondigde SOS Onz Gantoise aan dat de brief in minder dan 24 uur al 1.554 keer ondertekend werd. In de brief 'SOS' op om niet in de pers te reageren.

Belofte KAA Gent

Er volgde wel een korte reactie van KAA Gent. "De club heeft de open brief van SOS Gantoise vandaag met aandacht gelezen. Voorzitter Ivan De Witte, general manager Michel Louwagie en directeur Communicatie Patrick Lips willen graag in dialoog treden met de opstellers ervan. Ze willen bij deze dan ook hun intentie tonen om een open gesprek met hen aan te gaan", was de boodschap.