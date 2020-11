Coucke onder de indruk van twee Rode Duivels nadat hij onverwacht werd opgeroepen: "Van hem mogen we nog veel verwachten"

Een week lang mocht Gaetan Coucke zich Rode Duivel noemen. De doelman van KV Mechelen werd opgeroepen nadat de ene na de andere keeper moest afzeggen. Een leerrijke week, zo bleek.

“Ik heb er veel van opgestoken. Niet alleen van Thibaut, maar ook van Simon Mignolet. Als je naar hun présence kijkt, hoe ze hun verdediging aansturen, hoe ze coachen, hoe ze zich positioneren... Dat is allemaal top hé", zegt hij in GvA. "Dat zijn doelmannen van het hoogste niveau. Als je van hen kunt leren op training, dan mag je heel erg dankbaar zijn.”

Soms stond hij in een schietkraam en hij raakte onder de indruk van een paar Duivels. “Het zijn allemaal spelers van uitzonderlijke klasse, maar als ik er eentje moet uitpikken, dan toch Dries Mertens. In die kleine oefenpartijtjes merk je pas hoe ongelofelijk hoog zijn niveau is. En bij de afwerkingsvormen was ik het meest verrast door de fantastische traptechniek van Dodi Lukebakio. Van hem mogen we nog veel moois verwachten.”