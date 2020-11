Sascha Kotysch en Marc Brys op zelfde golflengte: "We hebben een slechte wedstrijd gespeeld"

Geen overwinning voor Sascha Kotysch en Marc Brys tegen ex-ploeg STVV. OHL legde dit seizoen al verschillende topteams over de knie, maar deze keer bleven niet alle punten aan Den Dreef. Brys had het over een slechte wedstrijd van zijn ploeg. Kotysch sprak hem niet tegen.

Nochtans leek OH Leuven na de treffer van Eppiah de partij alsnog naar zich teo te trekken. "Na de 2-1 hadden we een drietal kansen op 3-1. Jammer dat we die laten liggen, want het waren echt echt grote kansen. Nu verliezen we nog twee punten. Het resultaat over de hele wedstrijd bekeken is juist. Als je bij 2-1 drie reuzekansen krijgt, moet je de 3-1 maken", concludeert Brys.

Kwaaltjes bij 'deciding players'

Dat knaagde toch bij de coach die onlangs een verbeterd contract tekende. "Dan had je in een slechte wedstrijd drie punten gehaald. Dat had het resultaat moeten zijn." Want dat het niet top was, stak hij niet onder stoelen of banken. "We hebben een slechte wedstrijd gespeeld", stelde Brys onomwonden. "Onze 'deciding players' hadden kwaaltjes en dat was er aan te zien."

Te veel foutjes

Sacha Kotysch kon het daar moeilijk mee oneens zijn. "In het algemeen was het geen mooie wedstrijd te zien of te spelen. Het was een heel bizarre wedstrijd. We hebben te veel foutjes gemaakt en daar vallen twee doelpunten uit. Naar voren toe was het ook niet zo efficiënt en goed als we zouden willen."

Ook de centrale verdediger was dus helemaal niet verheugd over de Leuvense prestatie. "Het was eerder door fouten van ons dat zij gevaarlijk waren dan dat ze zelf dingen creëerden. Het was zeker geen goede wedstrijd van ons."