STVV reageert op schitterende wijze op dubieuze penalty: "Moeilijke wedstrijd voor scheids, hij heeft het goed gedaan"

Zo kan je dus ook reageren: met begrip voor de scheidsrechter. Sint-Truiden stelde wat dat betreft een schoolvoorbeeld, ook al had het wel reden om zich benadeeld te voelen. Het kreeg in Leuven een strafschop tegen dat door velen als een cadeau bestempeld zal worden.

Het zag er naar uit dat Sint-Truiden met een 0-1-voorsprong de kleedkamers zou opzoeken, tot die ene extra minuut aanbrak in de eerste helft. Malinov wachtte op licht contact met Sankhon in de zestien meter om neer te gaan. Scheidsrechter Jasper Vergoote wees naar de stip en Thomas Henry scoorde de gelijkmaker.

Eerlijke uitleg

Desondanks volgde er na afloop van de wedstrijd geen zware uithaal van Kevin Muscat. "Het is wat het is. Wij zullen focussen op wat wij beter kunnen doen om die fase af te stoppen. De scheidsrechter heel eerlijk in de conversatie na de match", bleef de trainer van STVV erg kalm.

⚠️ | De scheidsrechter legt de bal op de stip. De juiste beslissing? 🤔#OHLSTV pic.twitter.com/oiBtPqoyzM — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 23, 2020

Die had ook wel gezien dat de ref eigenlijk van in het wedstrijdbegin veelvuldig had moeten ingrijpen bij verschillende duels op het scherpst van de snee. "Het was een moeilijke match voor de scheidsrechter, maar hij heeft het al bij al heel goed gedaan."