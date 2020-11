Zulte Waregem opnieuw met voetjes op de grond: "Ben ervan overtuigd dat het goed komt, maar ..."

Zulte Waregem leek voor de interlandbreak eindelijk gelanceerd tegen Cercle Brugge, maar tegen KV Mechelen werd het team opnieuw met de voetjes op de grond gezet. En de kalender oogt moeilijk.

Bij de komende vier wedstrijden zitten wedstrijden in Gent, thuis tegen Anderlecht en in Antwerp. Makkelijk is anders.

"Maar in de situatie waarin wij zitten, zijn er geen makkelijke wedstrijden", aldus Francky Dury in zijn analyse na de nederlaag tegen KV Mechelen.

Niet te veel dromen

"Ik zal maar hopen dat het op verplaatsing weer zal lukken zoals in Brugge. We moeten leven van match naar match en niet te veel dromen."

"Ik ben er nog steeds van overtuigd dat we hieruit zullen raken, maar het zal stapje voor stapje moeten gebeuren."