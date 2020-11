Jelle Bataille vindt nederlaag tegen Waasland-Beveren geen ramp, maar: "Doelpunten kinderlijk weggegeven"

Het werd een inhaalwedstrijd in mineur voor KV Oostende. Ze verloren met 2-0 van Waasland-Beveren na doelpunten van Albanese en Sinani. Volgens Jelle Bataille is deze nederlaag echter geen ramp.

Bataille legde na de wedstrijd uit dat ze de doelpunten te makkelijk hebben weggegeven. "We hadden in de eerste helft kansen om de score te openen, maar in de tweede helft geven we de doelpunten kinderlijk weg. Zoiets mag niet gebeuren", aldus Bataille.

De verdediger kijkt al naar de wedstrijd van zondag. Dan speelt KV Oostende tegen KV Kortrijk. "Het is geen ramp. Zondag is er een nieuwe match. Dan krijgen we de kans om het recht te zetten en het is zeker mogelijk."