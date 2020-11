Besnik Hasi gelooft in trainerskwaliteiten van Vincent Kompany: "Tactisch is hij een monster"

Besnik Hasi was jarenlang actief als assistent-trainer bij Anderlecht. In 2014 won hij na het ontslag van John van den Brom als hoofdtrainer de landstitel bij paars-wit. De Albanees weet dus als geen ander hoe belangrijk het duel tegen Standard is.

Besnik Hasi blikt in La Dernière Heure vooruit op de classico tussen Anderlecht en Standard van zondag: "Het zal een vurige wedstrijd worden. Standard tankte vertrouwen na de late 2-1 overwinning van donderdag in de Europa League. En Anderlecht heeft kwaliteit genoeg in huis om op offensief vlak heel wat tegenstanders pijn te doen." Volgens Hasi moet paars-wit absoluut winnen na het puntenverlies van vorige week. Toch gelooft de ex-trainer in de leiderscapaciteiten van Vincent Kompany: "Zijn droom om hoofdcoach te worden was enorm. Op tactisch vlak is hij een monster. Het zijn enkele lastige weken voor Anderlecht, maar Kompany geeft nooit op."