Balette keert terug bij de Buffalo's, spitsenprobleem nog lang niet opgelost

KAA Gent is voor het eerst dit seizoen aan een ongeslagen reeksje bezig in de Belgische competitie. Dat willen ze maar al te graag verderzetten, maar Wim De Decker en de zijnen krijgen opnieuw af te rekenen met een flinke portie pech.

In de Europa League moest KAA Gent het zonder echte diepe spits doen en het zier er naar uit dat Wim De Decker nog eens zal moeten improviseren. Roman Yaremchuk zit in zelfisolatie en haalde de kern niet.

Laurent Depoitre en Tim Kleindienst wel, maar of ze zullen straks wellicht geblesseerd afvallen. "Depoitre komt stilaan terug van die spierblessure, maar we bekijken het dag per dag", gaf De Decker aan in Het Nieuwsblad. "Kleindienst testte ook positief en was echt heel ziek. Vrijdagochtend werkte hij nog een training af."

Ook Igor Plastun en is onbeschikbaar, maar wie wel terugkeert, in de dug-out dan, is ervaren assistent Peter Balette.