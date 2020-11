Simon Deli toch weer uitgevallen en mist naast Moeskroen mogelijk ook CL-ontmoeting met Zenit

Geen spoor van Simon Deli op het wedstrijdblad voor het duel van zaterdagavond in Moeskroen. De Ivoriaan kampte sinds het Champions League-duel met Dortmund met wat pijntjes, maar de verwachting was toch dat hij op Le Cannonier zou spelen. Niets is minder waar.

Geen basisplaats dus voor de centrale verdediger en ook geen plekje op de bank. Deli zou op training opnieuw geblesseerd zijn uitgevallen. Dat melden verschillende media. Uiteraard een domper van jewelste, in de eerste plaats voor de speler zelf, maar ook voor Club Brugge. Deli mist immers niet enkel de uitwedstrijd in Moeskroen, maar is ook twijfelachtig voor de o zo belangrijke thuiswedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg in de Champions League. In die partij had blauw-zwart ongetwijfeld liefst aangetreden met een volledig fitte kern. Sobol en Ricca terug inzetbaar Op medisch gebied is er ook wel positief nieuws voor Club Brugge. Federico Ricca en Eduard Sobol zijn opnieuw beschikbaar, na respectievelijk een voetblessure en een coronabesmetting. Zij zitten in Moeskroen op de bank en kunnen eventueel dus nog gespaard worden voor het treffen met Zenit.

