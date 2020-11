Van Eetvelt stelt sportieve ambities van Anderlecht niet bij: "Ik zie nog steeds geen enkele reden om te gaan twijfelen"

Anderlecht neemt het zondagavond op tegen Standard in een match die het eigenlijk niet mag verliezen. Niet alleen is het een confrontatie tegen de aartsrivaal, maar na puntenverlies van Club Brugge en Charleroi ligt er een unieke kans voor paars-wit om terrein te goed maken.

Want vergis je niet, Play-Off 1 blijft het doel voor de Brusselaars, ook al bestaat die dit seizoen maar uit vier ploegen. Dat bevestigt CEO Karel Van Eetvelt in De Zondag naar aanloop van het belangrijke treffen tegen de Rouches.

"Die top 4 blijft in elk geval de ambitie. Ok, ik ben een supporter, maar alleen tegen Club Brugge was er een merkbaar niveauverschil. Ik zie nog steeds geen enkele reden om te gaan twijfelen." Mits een overwinning springt paars-wit over Charleroi naar die felbegeerde vierde plaats.