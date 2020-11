Philippe Montanier wel blij met zijn troepen en verklaart spitsenkeuze: "Ik moet me toch niet verantwoorden?"

Spektakel was er niet te zien in Anderlecht, maar dat had Philippe Montanier duidelijk ook niet verwacht. Hij liet Standard aantreden zonder echte spits en was achteraf wel tevreden na een zware week.

"Ik ben ook wel wat ontgoocheld, want er ontbrak toch wat vuur", zei Montanier. "We hadden meer gekadreerde schoten. Er ontbrak dat kleine beetje offensief en in de afwerking. De match was moeilijk, maar dat had ik vooraf ook gevreesd. Je mag niet vergeten dat wij de vorige twee matchen lang met tien gespeeld hebben. Ik dacht dat we gingen instorten. Ik had wat schrik op het einde."

Maar waarom met Lestienne en Balikwsha in de aanval? "Dat liet ons toe om het middenveld in handen te nemen. Vooraan kozen we voor snelheid. We vonden Max en Michel wel, maar er ontbrak wat steun."

Obbi Oulare kreeg wel geen uitleg waarom hij ineens naar de bank verhuisde. "Ik moet me toch niet systematisch gaan verantwoorden? Ik heb een grote groep en ik heb gekozen voor spelers met snelheid. Ik doe dit in functie van de karakteristieken van de spelers en hun profielen."