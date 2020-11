Kompany beseft ook dat het niet leuk was om naar te kijken: "Maar nog één laatste keer: oudste speler bij ons was 25"

Anderlecht-Standard, het werd een draak van een wedstrijd. Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. Ook Vincent Kompany begreep dat de tv-kijker er niet al te veel plezier aan beleefd zal hebben.

"Voor de fans zal het niet al te leuk geweest zijn", knikte Kompany. Hijzelf was heel wat milder. Hij zag verbetering na de match van vorige week tegen Beerschot. "Ik wou engagement zien en op dat vlak kan ik de spelers niets verwijten. We speelden ook tegen een goed georganiseerde ploeg. Het was een moeilijke match voor de twee ploegen. Het kon beide kanten uit, maar ik vind het resultaat correct."

Die afgekeurde goal? Benieuwd naar interpretatie van de specialisten

Eerlijk verdiende deze match ook niet meer dan een 0-0. Al had het doelpunt van Vlap daar wel nog verandering in kunnen brengen. Het werd echter afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Nmecha. "Ik had het echt niet door", aldus Kompany. "Ik begon te juichen en daarna kwam onze vriend de VAR tussen. Het zou interessant zijn om de interpretatie van de specialisten te horen."

Anderlecht kwam wel een paar keer in de buurt van het doel, maar daar liep het telkens mis. "Een gevaarlijke situatie is al dichtbij een kans", zuchtte hij. "Het vervelende was dat we die situaties perfect uitgelegd hebben op training. Maar goed, ik kan daarop bouwen. Ik kan ze uitleggen hoe ze die situaties moeten afwerken. Maar nog één keer: de oudste speler bij ons vandaag was 25."