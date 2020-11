Clubicoon is hard voor 'zijn ploeg': "Een andere trainer dan Kompany lag al buiten"

"Ik kon de uitslag al na vijf minuten voorspellen", zegt Gille Van Binst toen we hem Anderlecht-Standard voor de voeten gooiden. Het 79-jarige Anderlechticoon kon met moeite zijn ogen openhouden. "Er zit nul vooruitgang in!"

Net als veel kijkers was Van Binst enorm ontgoocheld over het spelniveau van de Clasico. In 90 minuten tijd kon geen van beide ploegen enige aanspraak maken op de winst. "Saai, geen kansen... Het was een ramp", zucht Van Binst, die uiteraard vooral op 'zijn' ploeg focuste.

"Ik vind dat er niks veranderd is bij Anderlecht ten opzichte van zes maanden geleden. Er zit geen vooruitgang in. Kansen creëren ze niet, aan voetbal wordt er niet gedaan", is hij streng. "Er zit geen constante in. Iedereen zegt dat die spits, Nmecha, zo'n goeie is. Ik vind er niks speciaal aan. Op geen enkele positie staat er iemand op of steekt er iemand bovenuit."

Van Binst kijkt daarbij ook naar de trainer. Vincent Kompany heeft nog niet veel kritiek gekregen, maar Van Binst vindt toch dat hij er iets meer van had moeten maken. "Kijk, als het niet Kompany geweest was, lag hij al buiten. Vroeger dan toch... Gisteren zei hij dat hij dingen zag waarop hij kan bouwen. Ik vraag me dan af waarop."

Verschaeren is de enige die een match kan doen draaien, maar die zit om de haverklap op de bank

Van Binst kent uiteraard ook de financiële situatie van de club. "Nu gaan ze Luc Nilis halen, eerst was het Zetterberg. Wat moet hij daar gaan doen? Spelers hebben ze nodig. Nilis kan zeggen hoe ze moeten lopen, maar het moet er wel inzitten. Verschaeren ja, maar die zit om de haverklap weer op de bank. Hoe moet die jongen vertrouwen opdoen? Dat is de enige die ik zie die een match kan doen draaien."

't Is geen makkelijke periode voor de club, dat begrijpt hij ook wel. "Als ik vroeger zo'n match bij Raymond Goethals had gespeeld, had hij weinig gezegd, maar ik stond er de volgende week wel niet meer in. Kompany kan niet zomaar vervangen. Ik vind die jeugd overschat. En als ze ne goeie hebben, verkopen ze hem."