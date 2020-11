Wellenreuther ziet het positief: "Met meer zelfvertrouwen kan niemand ons kloppen"

Door de blessure van Hendrik Van Crombrugge hoeft Timon Wellenreuther zijn frustratie niet langer op de bank te verbijten. Hij werd eigenlijk gehaald om te spelen, maar concurrent Van Crombrugge vertrok dan toch niet. Hij zag mogelijkheden voor de toekomst na de match tegen Standard.

Wellenreuther is mee in het verhaal van coach Kompany. "We hebben veel van achteruit gespeeld en hebben defensief goed werk geleverd. We kunnen hierop voortbouwen en moeten nu werken aan het creëren van kansen", haalde hij aan.

Dat is inderdaad wel een groot werkpunt, want tegen Standard kwam er niet veel van in huis. "We kunnen zo'n goed voetbal spelen en moeten met meer zelfvertrouwen op het veld staan. Dan zijn we een topteam en kan niemand ons kloppen. We tonen het elke dag op training en moeten dat nu ook op het veld doen."