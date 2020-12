Beerschot, Genk en Essevee VS Club Brugge, Buffalo's en een armtierige Clasico

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Beerschot dartelt verder

Was het spel in Mechelen het beste dat we van Beerschot dit seizoen al zagen? Neen. Maar we zijn dan natuurlijk al enorm verwend. Zeker in de eerste helft hadden ze het moeilijk Achter de Kazerne.

Maar: net als tegen Anderlecht vorige week worden nu ook punten gepakt in de matchen waarin het niet 90 minuten als een tierelier loopt. En dan kan je pas écht beginnen meedoen voor de prijzen.

Genkse machine

John van den Brom is nog maar twee weken aan het werk bij Genk en zijn team staat al aan de leiding in de Jupiler Pro League.

Hij heeft dan ook een geweldig cadeautje in handen gekregen. Bongonda, Ito en Onuachu in hun huidige vorm? Dat is smullen. En Heynen was de missing link op het middenveld, zoveel is duidelijk.

Essevee recht de rug

Zulte Waregem heeft op bezoek bij AA Gent uitgepakt met een knappe 0-3 overwinning. Na de nederlaag van een week eerder leek het opnieuw beginnen voor Dury en zijn troepen, maar een volwassen prestatie maakte het nu wél af.

Louis Bostyn kreeg het predikaat van eeuwige tweede doelman, Damien Marcq ging al ettelijke keren onder de sloophamer en ook over matchwinnaar Omar Govea werden al kritische pennenstreken op papier gezet. Ze bewezen stuk voor stuk dat ze wel degelijk iets kunnen.

FLOP

Buffalo?

Wil het echte Gent nu opstaan? Het was opnieuw hemeltergend om zien hoe AA Gent zich naar de slachtbank liet leiden door Zulte Waregem.

Niet efficiënt voorin, niet efficiënt achterin, een tiende nederlaag onder Wim De Decker en nog steeds niet in de linkerkolom van de Jupiler Pro League. De lijdensweg zonder spitsen duurt voorlopig verder, de wil om terug te knokken was er zelfs niet meer.

Club Brugge

Club Brugge speelt tegen Zenit Sint-Petersburg op woensdag misschien wel hét duel van het jaar. En zijn ze daar klaar voor?

Neen, allerminst. Tegen Moeskroen werd een wel héél slappe sjat koffie gepresenteerd aan de supporters op het thuisfront. De spitsen gaven voor de zoveelste keer niet thuis, de ketchupfles van Clement mag dan wel eens gaan produceren ...

Vermoeiende Clasico

Er waren nog wedstrijden die echt het bekijken niet waard waren - denk maar aan wat STVV en Waasland-Beveren op de mat brachten. Maar dat blijft een match tussen twee teams uit de staart van het klassement.

Bij Anderlecht - Standard mag je toch niets meer verwachten? Dat kregen we verre van te zien. Integendeel zelfs: het niveau was werkelijk dramatisch te noemen. Geen aanvalslust aan beide kanten, een logische 0-0 als eindresultaat dan ook.