Kompany blijft geloven in aanwezige talent: "Vijf of zes zullen het mooie weer maken op EK en WK"

't Is nu toch stilaan van moeten bij Anderlecht en Vincent Kompany. Na de 2 op 9 en de povere Clasico ging zelfs de harde kern aan het revolteren. Kompany hoopt dat zijn spelers de boodschap begrepen hebben: "Maar het is mijn taak om dat duidelijk te maken."

Vrijdagavond speelt Anderlecht in het Regenboogstadion. Daar moet het vertrouwen opgekrikt worden. Dinsdagochtend lieten de supporters al een spandoek achter om zich te beklagen over het magere niveau. "De fans hebben 100 procent gelijk om hun gevoelens te uiten, maar ik voel geen druk", antwoordde Kompany. "Ik gebruik mijn rol om de druk bij de spelers weg te nemen."

Kompany wil benadrukken dat er beterschap moet en zal komen. "Ik weet wat me te doen staat. Ik zie het talent op training en ik zie ze ook beter worden. Maar er moet gewonnen worden, anders zal het op Anderlecht nooit rustig zijn."

Stilaan worden er wel vragen gesteld of er echt wel zoveel talent aanwezig nog is. "Ik benadruk dat hier veel talent aanwezig is. Vijf of zes van die jongens die hier nu rondlopen zullen op het WK en EK in 2026 en 2030 het mooie weer maken bij de Rode Duivels, daar ben ik zeker van."