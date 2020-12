Philippe Montanier gelooft in een stunt: "Hebben goede dynamiek te pakken"

Voor Standard is het stilaan van moeten in de Europa League. Enkel een overwinning op bezoek bij Rangers in Schotland kan hen nog in de race houden.

Standard heeft zijn lot sowieso niet meer in eigen handen, maar moet om te beginnen zelf wel winnen in Schotland en volgende week tegen Benfica om überhaupt nog kans te maken. Goede dynamiek "We geloven in een stunt bij Rangers. Ze zijn voorlopig foutloos en het wordt een serieuze uitdaging voor ons, maar we gaan er alles aan doen", aldus coach Montanier. "Ik heb vertrouwen in mijn ploeg. Het zal nu zaak zijn om er op de topmomenten te staan. We hebben de goede dynamiek te pakken en alles is mogelijk in 90 minuten. We gaan op ons beste niveau moeten zijn."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Rangers FC - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.