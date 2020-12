Cercle Brugge doet na drie wedstrijden opnieuw beroep op de diensten van Kylian Hazard

Cercle Brugge maakt zich klaar voor het duel van zaterdag tegen Oud-Heverlee Leuven. Kylian Hazard zit na enkele weken afwezigheid opnieuw in de selectie van Paul Clement.

Afgelopen drie wedstrijden was er in de selectie geen spoor terug te vinden van Kylian Hazard. Cercle-trainer Paul Clement had de aanvaller enkele keren uit de selectie gelaten. Hij zou zich niet altijd even professioneel hebben gedragen.

Tijdens zijn afwezigheid kende Cercle Brugge met een 3 op 15 een moeilijkere periode. Kylian Hazard krijgt daarom opnieuw de kans om zich te tonen.