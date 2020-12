Hernan Losada na nederlaag tegen Eupen: "Er bestaan geen makkelijke matchen meer"

Beerschot is er niet in geslaagd om opnieuw aan de leiding te komen in de Jupiler Pro League. De club verloor met 0-1 van Eupen. Agbadou zorgde in de eerste helft voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Hernan Losada, de trainer van Beerschot, gaf zijn analyse op de persconferentie na de wedstrijd. "Vooral in het eerste en het laatste kwartier van de eerste helft was er minder intensiteit en wonnen we ook minder de tweede bal. In het tweede kwartier hadden we wel enkele goede kansen om een doelpunt te maken, maar net voor de rust had Eupen even goed de 0-2 kunnen scoren."

In de tweede helft zag Losada een beter Beerschot. "Eerste helft was niet goed genoeg om punten te pakken, maar in de tweede helft hebben we met meer druk gespeeld. We wisten dat Eupen zo ook meer kansen ging krijgen, maar we hebben zelf twee keer tegen de lat en één keer tegen de paal getrapt en hun doelman heeft veel ballen moeten pakken."

Volgende week neemt Beerschot het op tegen Moeskroen. "We moeten deze wedstrijd goed analyseren, maar onze focus ligt nu op de volgende wedstrijd. Er bestaan geen makkelijke matchen meer. Iedereen in de competitie heeft een reden om scherp te zijn en iedereen wil tegen Beerschot winnen."