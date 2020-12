Vanhaezebrouck had ook geen mirakels verwacht: "Nee, dit is niet mijn grootste uitdaging ooit"

Na één training kon je geen mirakels verwachten van Hein Vanhaezebrouck. Die kwamen er ook niet in Oostende, waar de Buffalo's een voorsprong weggaven. Al zag Hein ook positieve zaken.

Op de enige training die Vanhaezebrouck leidde, legde hij vooral de nadruk op de opendeurdag die Gent meestal hield dit seizoen. "We hebben veel minder kansen weggegeven dan de vorige matchen, waarin het soms een boulevard was. Ik had hier liever gezeten met puntenwinst, maar we verdienen ook niet om te verliezen."

"We scoren uit een prachtige actie en daarna vonden we nog een paar keer de ruimte. KVO is echter een goed, fysiek geheel. We hebben ons wel kunnen meten op dat vlak. Na de gelijkmaker denk je dan dat we helemaal gaan inzakken, maar het tegendeel was waar. We hebben de match weer in handen gepakt. Hubert had nog een wereldsave op het schot van Vadis in huis, anders hadden we hier gewonnen."

Maar Gent blijft dus weer met lege handen achter. "Ik heb wel mentale weerbaarheid gezien. Het voetbal kan nog veel beter, dat is zeker. Maar er zal nog veel verbeteren, dat is zeker. Dat kan echter niet in één dag. Dat heb ik de groep ook gezegd: we hebben nog héél veel werk."

Twee periodes zijn niet vergelijkbaar. Nu is het winter, toen was het zomer

Een grote uitdaging voor de man die al heel wat watertjes doorzwom. "Mijn grootste? (lacht) Nee, ik heb er al veel moeilijkere gehad? Wat niet wegneemt dat dit geen makkelijke is. Maar ik ben het ook niet eens met hoe Gent is weggezet. Het lijkt alsof er geen kwaliteit in de groep zit en die is er wel degelijk."

De vorige keer moest hij de Buffalo's ook uit het moeras halen. "Maar dat is niet vergelijkbaar. Toen was het zomer en nu is het winter. Nee, dat is geen grapje. Toen had ik zes weken om voor te bereiden en dan nog begon het pas te lopen tegen december. Nu moeten er van dag op dag resultaten gehaald worden."