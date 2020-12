Interim-trainer Stef Van Winckel weet nog niet of hij ook de volgende wedstrijd aan het roer zal staan: "Ik blijf beschikbaar als het moet"

STVV verloor gisteren met 1-0 op het veld van Club Brugge. Het was de eerste wedstrijd onder interim-trainer Stef Van Winckel, maar het is nog niet duidelijk of hij ook de volgende wedstrijd nog interim-trainer zal zijn.

Stef Van Winckel gaf zijn analyse van de wedstrijd op de persconferentie na de match. "Het eerste half uur hadden we het moeilijk. De passing was te slordig om onder de druk uit te komen. Na de 1-0 ging het tempo naar beneden en probeerden we terug in de wedstrijd te komen, maar het was op offensief vlak te weinig."

De interim-trainer van STVV vond dat de spelers met een goede mentaliteit voor de dag zijn gekomen. "Ik kan niet zeggen dat er niet geknokt is en ik kan niks verwijten over de ingesteldheid. Zo is de enige manier om uit deze situatie te geraken."

Volgende week nog interim-trainer?

Van Winckel weet nog niet of hij volgende week nog interim-trainer zal zijn. "Ik heb er voorlopig nog geen zicht op en blijf beschikbaar als het moet. Ik heb nog geen nieuws gehoord over een mogelijke vervanger", aldus Van Winckel.