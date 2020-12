Publiekslieveling Cercle na veel bankzitten eindelijk nog eens aan aftrap: "Kan niet ontkennen dat het soms moeilijk was"

In mei 2020 werd hij nog verkozen als winnaar van de Pop-poll van d'Echte, als speler die Cercle Brugge het meest belichaamde in het vorige seizoen. Tijdens de huidige campagne is Thibo Somers nog maar weinig aan de bak gekomen. In Leuven kreeg hij nog eens een uur om zich te tonen.

Na vorig seizoen was de drang om de aanvalslinie te versterken groot in het groen-zwarte kamp. Dat ging onder andere ten koste van Thibo Somers. Die toverde nog wel een heerlijke winning-goal uit zijn sloffen tijdens een invalbeurt in Mechelen. Hierna was het voor hem vooral bankzitten.

In Leuven kwam hij nog eens aan de aftrap. Eindelijk de kans om zich te tonen? "Dat was toch een beetje het gevoel dat naar boven kwam. Voordien moest ik het steeds doen met een paar minuten of een halfuur. Het ging in die periode voor mij met ups en downs. Ik probeerde altijd het positieve er van in te zien".

Nooit opgegeven

Lang niet evident om die ingesteldheid te behouden als de speelkansen maar niet komen. "Je blijft natuurlijk profvoetballer, maar ik kan niet ontkennen dat het moeilijk was. Iedere dag ben ik hard blijven werken. Ik had geen dag waarop ik zei: 'Ik geef het op'. Het geeft alleen maar meer motivatie." En kijk, tegen OHL werd hij voor zijn attitude beloond. "Jammer dat we het niet konden omzetten in iets positief", verwijst Somers naar de uitslag.

Het is zeker niet zo dat de 21-jarige speler de technische staf een gebrek aan uitleg verwijt. "Er zijn altijd wel gesprekken tussen spelers en de staff. Op de communicatie ga ik zeker geen commentaar geven. Ik hoop gewoon nog zoveel mogelijk speelminuten te maken."