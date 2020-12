Gueye bijna op de vuist met Sakala om penalty: "Ik begrijp Makhtar"

Wat was dat allemaal voor en na de penalty van KV Oostende. Een unieke kans om op voorsprong te komen en toch was er discussie over wie de elfmeter ging nemen. Na de omgezette strafschop door Fashion Sakala ging spitsbroeder Makhtar Gueye bijna met hem op de vuist...

Onwerkelijke fase. Sakala had de bal al op de stip gelegd toen Gueye met een andere bal kwam aanlopen. Na een discussie moest Gueye plooien en scoorde - gelukkig voor hem - Sakala. Want wat zou Gueye gedaan hebben indien hij niet gescoord had? Hij schudde zijn ploegmaat door elkaar en gaf hem ook een paar meppen...

Coach Alexander Blessin minimaliseerde het incident en suste de gemoederen. "Ik ben ook aanvaller geweest. Een aanvaller wil scoren en ze schieten ze allebei goed op training. Het is ook een beetje ego, wat elke goeie aanvaller moet hebben. Ik sprak met Fashion en het is ok. We moeten er wel nog over praten."

Er zal niks blijven hangen

Sakala kwam even later zelf het verhaal doen. "Ik was een beetje boos bij mijn wissel ja. Er was een misverstand bij de penalty. Maar ik begrijp Makhtar, hij wil ook scoren. We zijn vrienden en we zijn dat al lang. Soms is het goed om tijdens de match te vechten, dan winnen we", knipoogde hij.

Maar of hij het kon appreciëren om zo door elkaar geschud te worden... "Het belangrijkste was dat ik scoorde. Er waren spelers die riepen dat ik hem moest nemen. Elk van ons wou het team op zijn schouders nemen. Er zal niks blijven hangen."