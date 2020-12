Hoedt sprak afgelopen zomer met Belgische topclub: "Maar Antwerp heeft toch een beetje m'n hart gestolen"

Wesley Hoedt kijkt vanavond met zijn werkgever Lazio Club Brugge in de ogen tijdens het cruciale duel voor de tweede plaats in hun poule van de Champions League. De verdediger werd afgelopen zomer nog druk gesolliciteerd door onze Belgische topclubs op de mercato.

Vooral zijn tegenstander van vanvond had concrete interesse. "Ik ben er inderdaad op gesprek geweest”, onthult Hoedt in Gazet van Antwerpen. “Er was heel wat interesse - uit België, Nederland, Duitsland,… Dus in het begin van de zomer had ik me voorgenomen om alle clubs een kans te geven en niemand buiten te sluiten, ook Brugge niet. Maar eigenlijk had ik nooit echt de intentie om daarnaartoe te gaan.”

Liefde voor Antwerp

“Omdat het financieel niet haalbaar was, maar ook omdat ik erg geliefd ben bij de Antwerp-fans. En Antwerp en Brugge: dat is toch een dingetje. Ook Anderlecht was geïnteresseerd. Dat deed me plezier, dat toont dat ik een heel goeie indruk heb achtergelaten in België. Maar ik zeg het: Antwerp heeft toch een beetje m'n hart gestolen.”