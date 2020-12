Verschaeren op draagberry van het veld: waarschijnlijk zware blessure

Yari Verschaeren is na 35 minuten in de topper tegen Genk van het veld gedragen moeten worden. Zonder contact greep hij na een controle naar het been en direct werd duidelijk dat het ernstig was.

Verschaeren gleed uit na een hoge controle en blesseerde zich daarbij aan het linkerbeen. Hij greep meteen naar de enkel, maar duidelijkheid is er nog niet over. Verschaeren werd na minuten verzorging van het veld gedragen. Toen Vincent Kompany hem een paar bemoedigende woorden wou toespreken, reageerde Verschaeren niet. Hij hield de handen rond het hoofd en leek te beseffen dat het erg is. Straks volgt er misschien meer nieuws, maar goed ziet het er niet uit.





