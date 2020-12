Waasland-Beveren herleeft na tussensprint: "Stabiele middenmoter worden"

Na de zege op de openingsspeeldag moest Waasland-Beveren erg lang wachten op een nieuwe driepunter. Een knappe 10 op 12 gaf de Leeuwen weer wat ademruimte. Zondag wacht KV Mechelen, dat maar blijft ploeteren onderin het klassement, ondanks het meer dan aardige spel.

GVA sprak met Dirk Huyck, nog steeds voorzitter van Waasland-Beveren. "Dit is mijn ploeg, mijn leven", geeft Huyck toe. Ondanks de mindere resultaten -amper 5 op 33- was een ontslag van Nicky Hayen nooit aan de orde op de Freethiel. "Dat heeft nooit op tafel gelegen, er heerst rust binnen de club. Iedereen die deze club van dichtbij volgt, weet dat er keihard gewerkt wordt om die slechte start om te buigen."

Waasland-Beveren flirtte al enkele jaren met degradatie, maar wil dat koste wat kost vermijden. "Degraderen is geen optie, maar dat geldt voor veel ploegen. Zeker in deze moeilijke tijden is het onze ambitie om zo snel mogelijk zekerheid te krijgen", aldus Huyck. "Op termijn hebben we een duidelijke visie, met dank aan onze investeerders. We willen uitgroeien tot een stabiele middenmoter", besluit de voorzitter van Waasland-Beveren.