Rudi Cossey maakte de Refaelov bij Club en de Refaelov bij Antwerp mee: "Hier loopt hij heel anders rond dan bij Club"

Lior Refaelov, het is stilaan een fenomeen aan het worden. De Israëliër is in de herfst van zijn carrière aan een tweede jeugd begonnen. Bij Antwerp bloeide hij weer helemaal open en dat is niet toevallig, weet assistent Rudi Cossey.

Cossey maakte Refaelov ook mee bij Club Brugge, waar hij ook met Ivan Leko werkte. Maar daar deemsterde hij wel weg. "Dat toont aan dat het vrij snel kan veranderen als je bereid bent opofferingen te doen en je aan te passen aan het systeem en aan wat de coach van je verlangt”, aldus Cossey in Krant van West-Vlaanderen. “Hij krijgt redelijk veel vrijheid om te bewegen, ook omdat de spelers rondom hem zich aanpassen aan de situatie en hem zo in zo’n comfortabele situatie brengen." Zijn leeftijd is alvast niet op het veld te zien. "Hij is 34, conditioneel kan hij alles aan en hij is zelden of nooit geblesseerd. Rafa zit op de top van zijn kunnen. Een spurter zal hij nooit worden, maar hij is superintelligent, ziet het sneller dan anderen, kan in één tijd spelen, scoort en laat scoren. Hij is weer gelukkig en laat zien dat hij een fantastische voetballer en een lieve jongen is." "Hier loopt hij heel anders rond dan bij Club: gedreven, open en aangenaam. Voor de groep zal hij het woord niet nemen, maar Rafa is wel iemand die veel met spelers praat en zeker met de jongens die rond hem spelen. Omdat hij weet: als ik die mee heb, zal dat mijn rendement verhogen. Het minste dat je kan zeggen, is dat hij leep is.”





