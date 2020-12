Alexis Saelemaekers, 'de talisman van Milan', heeft een onwaarschijnlijk record in de Serie A te pakken

Op 2 februari 2020 maakte Alexis Saelemaekers zijn debuut in de Serie A. De flankspeler was nog maar net overgekomen van Anderlecht en kreeg in het 1-1 gelijkspel tegen Hellas Verona een invalbeurt van dertien minuten.

Nu zit de 21-jarige Belg aan 23 optreden in de Italiaanse eerste klasse en in al die westrijden verloor Milan niet één keer (16 overwinningen - 7 draws). Een onwaarschijnlijke statistiek, opgemerkt door Opta.

23 - In the three points era, Alexis Saelemaekers is the player with the most appearances (23) among those who have never lost Serie A (W16 D7). Talisman. pic.twitter.com/OgtA61hGmf