Waarom Anderlecht een extra spits zoekt en Colassin amper nog in beeld komt

Anderlecht zoekt een extra spits, voor volgend seizoen weliswaar. Dat is geen overbodige luxe al roept het wel vragen op bij de fans waarom Antoine Colassin niet meer in beeld komt.

Het is twijfelachtig of Anderlecht volgend seizoen nog kan rekenen op Lukas Nmecha. Al moet Manchester City wel nog tot een akkoord met hem komen om zijn aflopend contract te verlengen. Maar zelfs in het geval dat ze hem kunnen houden, vinden ze bij Anderlecht dat ze nog een extra diepe spits nodig hebben.

Twijfels over Dimata

Eerst en vooral blijven de twijfels over Nany Dimata. Als zijn medische testen bij Dijon waren geslaagd, was hij trouwens al weggeweest. De kans is groot dat Anderlecht hem komende zomer laat vertrekken. Ze zien in hem ook niet de man die de aanval kan dragen. Een type Nmecha is echter moeilijk te vinden.

Maar wat met Antoine Colassin. Die kreeg de eerste vier wedstrijden van het seizoen een paar invalbeurten, maar komt sindsdien niet meer in het stuk voor. Hij haalde slechts drie keer de wedstrijdkern meer. Bij Anderlecht geloven ze nog in de 19-jarige, maar vinden ze hem nog niet klaar om in het systeem van Vincent Kompany te spelen.

Groeien in 1B?

Hij zou eerst ervaring moeten opdoen. Het was voor een groot deel met hem in het achterhoofd dat Kompany al een paar keer sterk pleitte om de beloften in 1B te laten spelen. Zijn kwaliteiten staan niet ter discussie, wel of hij het fysiek al aankan om de aanval te dragen. Nmecha kan zijn lichaam gebruiken, weet een bal af te schermen en heeft de kracht om verdedigers aan de praat te houden.

In Neerpede hebben ze tijdens de trainingen ook al gezien dat Colassin daar nog moet in groeien. Ze hebben nu niet de optie om hem dat geleidelijk te laten leren bij de A-ploeg en bij de beloften is hij het niveau al ontgroeid. Hem uitlenen is een optie, maar liever laten ze hem dus in moeilijke omstandigheden in 1B aantreden met hun eigen ploeg. Om hem op te volgen en te zien of hij het mannenvoetbal oppikt.