Ondoa ontkent lockdownfeestje en reageert woest na ontslag: "Die moeite heeft Oostende niet eens genomen"

Fabrice Ondoa werd ontslagen door KV Oostende nadat de doelman werd betrapt op een lockdownfeestje. De Kameroense doelman reageert woest.

Het lockdownfeestje - er waren naar verluidt een tiental personen aanwezig - werd overigens georganiseerd op het appartement van Fabrice Ondoa. De doelman ontkent de feiten. "Ik heb helemaal niets georganiseerd", aldus Ondoa in Het Laatste Nieuws. "Van een lockdownfeestje is helemaal geen sprake. De juiste terminologie is belangrijk in het leven."

De Kameroense doelman kan dan ook niet lachen met zijn ontslag. "De leiding van Oostende heeft zelfs de moeite niet gedaan om naar mijn kant van het verhaal te luisteren. Ik vernam het nieuws van mijn ontslag via hun advocaat en via de post gelijktijdig met de media."