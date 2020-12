Pro League wil komaf maken met lockdownfeestjes en vraagt clubs om hard te straffen

De lockdownfeestjes met profvoetballers zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij de clubs, de Pro League en de Minister van Sport. Er wordt gevraagd om streng te straffen en dat gebeurt ook.

Ben Weyts, de Vlaamse Minister van Sport, vroeg aan de clubs om er niet te licht over te gaan. KV Oostende stelde meteen een voorbeeld door doelman Fabrice Ondoa te ontslaan. Ook Westerlo gaat sancties opleggen aan de spelers.

Na de reactie van Weyts was het ook aan de Pro League om te reageren:

De Pro League vernam gisteren en vandaag dat spelers van verschillende Pro League clubs betrapt werden bij het overtreden van de Covid-19 bepalingen, met name door het organiseren of bijwonen van samenkomsten die buiten de huidige wettelijke bepalingen vallen.

De Pro League had reeds contact met Minister Ben Weyts en veroordeelt net als de Minister van Sport deze inbreuken ten strengste. Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar, gezien de inspanningen en investeringen de clubs, de Pro League en de overheid gedaan hebben en doen om de Pro League competities te laten plaatsvinden , wetende dat ook de clubs kampen met besmettingen binnen hun kernen en vooral wetende welke inspanningen in de samenleving en door supporters geleverd worden om deze moeilijke periode door te komen.

De Pro League nam reeds contact met de betrokken clubs met de uitdrukkelijke vraag om sancties te nemen die aantonen dat dit gedrag niet aanvaard kan worden.