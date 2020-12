Stoelendans onder directeurs op komst? 'Topclub polste al bij CEO Oostende'

Het Belgisch voetbalbestel is er eentje van komen en gaan en dat is niet enkel bij spelers en trainers zo. Krijgen we komende zomer ook andere transfers te zien? Het zou zomaar kunnen.

Zo zou er nu al een Belgische topclub gepolst hebben bij Gauthier Ganaye, de CEO van KV Oostende om bij hen te komen. Stoelendans? Dat weet alvast RMC Sport te melden. Of een en ander kan leiden tot een heuse stoelendans onder technisch directeurs en CEO's? Dat zal nog moeten blijken. Antwerp wordt alvast als eerste veronderstelling naar voren geschoven, omdat daar Luciano D'Onofrio na dit seizoen mogelijk zou stoppen. Mogelijk trekt die naar Standard, waar dan mogelijk weer anderen de vlucht vooruit nemen ... Au suivant. Et à suivre ...