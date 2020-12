Het genie van OHL: de man die enkel vooruit denkt

We gaan het toch even over Xavier Mercier moeten hebben... Vier goals en twaalf assists voor promovendus OH Leuven. Dat is quasi ongezien. Nog meer dan Raphael Holzhauser - die nog betere statistieken kan voorleggen - drukt hij zijn stempel op zijn team.

Vindt u die verklaring raar? Holzhauser is wel degelijk bepalend voor zijn team, maar bij OHL loopt werkelijk elke aanval over Mercier. Zijn passing dit seizoen is ongelooflijk. Zijn rating (overzicht van alle onderdelen van het spel) flirtte tegen Kortrijk met de 9 op 10. Dat is quasi ongezien in de Jupiler Pro League. Ouderwetse draaischijf Henry zorgde voor drie goals, Mercier voor twee assists en een pre-assist. Het maakt hem allemaal niet uit hoe: een lange bal, een korte doorsteekpass of een lage schuiver over de grond. Mercier etaleert dit seizoen al zijn talent. Dat Mercier een fantastische techniek heeft, weet iedereen al langer. Maar waarom liep het bij Cercle en Kortrijk dan niet elk seizoen? Met 9 goals en 9 assists bij Cercle in het seizoen 2017-2018 was het ook niet slecht, maar dat was wel in 1B. De verklaring is simpel: Marc Brys heeft van hem een ouderwetse draaischijf gemaakt. Het lijkt bijna verboden om bij OHL een aanval op te zetten zonder dat Mercier de bal heeft geraakt. Alles vooruit Brys weet ook dat zijn 31-jarige Franse middenvelder quasi elke bal vooruit speelt. En dat is wat hij wil: verticaal voetbal. En het is ook makkelijker om een hoop assists af te leveren als je een targetspits zoals Hendry voor je lopen hebt. Eentje waar je aan bal aan kwijt kan, maar die ook de goal weet te vinden. We hebben al gehoord dat heel wat clubs jaloers zijn op die tandem en er veel geld - als ze het hadden - voor over zouden hebben om hen bij OHL weg te halen. Maar dat wordt zelfs voor buitenlandse clubs niet gemakkelijk. Brys heeft bij zijn contractverlenging de verzekering gekregen dat er inspanningen gedaan zullen worden om de sleutelpionnen bij de club te houden. En als een miljardengroep zoiets zegt...





