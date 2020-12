Club Brugge-aanwinst Noa Lang wilde het maken bij Ajax: " Toen ik voor het eerst Club Brugge hoorde? Ik heb meteen geweigerd "

Club Brugge pakte deze zomer uit met de komst van Noa Lang, nochtans voorspelde onze noorderburen de 21-jarige Nederlander een veelbelovende carrière bij Ajax. Zelf zag hij een overstap naar België lang niet zitten.

Club Brugge-aanwinst Noa Lang heeft vrijwel meteen zijn stempel kunnen drukken op de Belgische competitie. Hij wist al in acht optredens driemaal de weg naar het doel te vinden. Het publiek in Jan Breydel zou hem al zeker hebben toegezongen, al is het nog even wachten voordat zij hun aanwinst nog eens live in actie te zien krijgen. Toch had Noa Lang deze zomer heel wat twijfels over een overstap naar landskampioen Club Brugge.

De vinnige flankaanvaller had liever bij Ajax gebleven, maar daar moest hij aanvoerder Dusan Tadic uit de basis spelen: "Toen ik voor het eerst de naam Club Brugge hoorde vallen weigerde ik meteen", vertelde Lang aan Voetbal International.

Maar na een eerste gesprek met blauw-zwart leek de 21-jarige Nederlander al een stuk happiger over het aanbod. Hij voelde meteen de waardering van de club en kreeg ook verschillende berichtjes toegestuurd: "Van iedereen. De trainer, de voorzitter. Toen ze me zeiden dat Club me nodig had en het nummer tien voor me klaar lag? Dan wist ik het meteen. Ik ga naar Club."