In beeld: 19 jaar (!) geleden debuteerde Olivier Deschacht in eerste klasse

18 december 2001. Exact negentien jaar geleden kwam een blonde jongen Bertrand Crasson vervangen aan de Freethiel. Geen mens die toen kon vermoeden dat Olivier Deschacht twee decennia lang zou meedraaien op het hoogste Belgische niveau.

Om u een idee te geven: Anderlecht haalde het met 1-4 op de Freethiel tegen tegenstanders als Zezeto, Yapi Yapo, Yaya Touré, Wim De Decker en Johan Van Rumst. Ewoud Pletinckx, Deschachts aanvoerder bij Zulte Waregem, dronk die avond braafjes van zijn papfles.

Negentien jaar later heeft Olivier Deschacht heel wat voetbalwatertjes doorzwommen. Dat Olivier Deschacht meest getalenteerde verdediger uit de Belgische competitie is, durft niemand poneren. Maar we dagen u uit een speler op te noemen die meer modelprof is dan Deschacht. Negentien jaar lang meedraaien op het hoogste niveau, door steevast hard te moeten werken, verdient een diepe buiging.

In zijn periode bij Anderlecht werd er quasi jaarlijks met groot geld gesmeten om een vervanger binnen te halen. Van Damme, Safari, Obradovic... Allemaal probeerden ze vergeefs Deschacht uit de ploeg te spelen.

De statistieken van de 20-voudige international zijn ronduit indukwekkend:

- Gespeelde wedstrijden: 671

- Belgisch kampioen: 9

- Belgische Beker: 1

- Goals: 14

In beeId: 'Oli' door de jaren heen