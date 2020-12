Hein Vanhaezebrouck blijft met voeten op de grond: "Misschien pakken we een pandoering bij beste ploeg van het land en dan is het herbeginnen"

AA Gent trekt met de wind in de zeilen naar Jan Breydel. Na een 6 op 6 heeft het zelfs opnieuw de top-4 en zeker top-8 in het vizier. Hein Vanhaezebrouck blijft echter heel erg rustig.

"We staan tiende in de stand na de volledige speeldag, dus dan staan er nog negen voor ons. Dat zijn er veel hé", aldus Vanhaezebrouck.

"Dat we dichtbij Standard en Antwerp staan? Zij zullen ook stilaan gaan zeggen dat er nog veel voor hen staan momenteel."

Niet te vroeg victorie kraaien

"We gaan proberen punten pakken zoveel mogelijk, nu is het veel te vroeg om al over een plaats te spreken in de eindafrekening. Nog veel te vroeg."

Want Vanhaezebrouck is beducht voor Club Brugge: "Misschien pakken we zondag een pandoering tegen de beste ploeg van het land in Brugge en moeten we helemaal opnieuw beginnen. Niet te vroeg victorie kraaien is de boodschap."