Ramaekers kreeg eindelijk zijn kans en greep ze ook: "Maar op mijn positie moet ik aan dat aspect nog werken"

De 20 jarige Toon Raemaekers kreeg tegen KV Mechelen nog eens zijn kans om zich te bewijzen na 11 weken op de bank gekluisterd te zijn.

11 lange weken heeft Toon Raemaekers moeten wachten om nog eens een basisplaats te kunnen veroveren bij OHL. Spijtig genoeg leverde dit geen 3 punten op. Hij leek nochtans wel de 'lucky charm' van Marc Brys te zijn. Hij had namelijk in zijn vorige 4 optredens steeds mee voor de overwinning gezorgd.

De jonge Zichemnaar zoekt de oorzaak voor dat lange wachten enkel en alleen bij zichzelf. “De coach hamert er voortdurend op dat ik in mijn positie moet zorgen voor de organisatie achterin. Ik besef heel goed dat dit mijn grote werkpunt is. Ik dien meer te praten op het veld, de jongens aan te sturen en er zo voor te zorgen dat mijn job makkelijker wordt. Aan dat specifieke aspect moet ik nog hard werken.”

De keuze voor Raemaekers tegen KV Mechelen blijkt een weloverwogen keuze van de Leuvense coach. “Toon heeft enorm veel potentieel. Alleen dient hij in zijn positie meer leiding te geven aan de verdediging. Dat kan hij uiteraard enkel leren door hem op te stellen en door die jongen in zo’n situaties te brengen. Sascha was fit en zat op de bank. Ik wou hem wat sparen in deze drukke decembermaand. Vergeet niet dat Kotysch vorig jaar rond deze tijd uitviel voor langere tijd. Ik heb daarover gesproken met hem en hij begrijpt mijn keuze.”