Groot contrast met vorig seizoen bij Deli: "Hij deed niets" & "Maar de helft van vorig jaar"

Club Brugge verloor zondag de topper van KAA Gent. In Extra Time werd er nagekaart over 'de Slag om Vlaanderen' en daar ging het over Simon Deli, de centrale verdediger van Club Brugge.

Het viel Arnar Vidarsson op dat Simon Deli twee keer meer kon doen bij een grote kans van Roman Yaremchuk. "Eerst laat hij zich te makkelijk aftroeven en daarna (bij de kopbal) ziet hij zijn mannetje niet. Hij doet helemaal niets." Peter Vandenbempt zag dan weer een groot contrast met de Deli van vorig seizoen. "Hij is maar de helft van vorig jaar. Toen zei iedereen; 'geslaagde transfer'. Nu oogt hij traag en weinig wendbaar en kan je een compilatie van verkeerde passes samenstellen." Filip Joos vroeg zich af of Deli wel helemaal fit was.