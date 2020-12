Onze trainersbarometer: welke coaches hoeven zich (nog) geen zorgen te maken, wie zit op de wip?

AA Gent ontsloeg al drie coaches dit seizoen en ook diverse andere ploegen stuurden al een coach de laan uit. Mogelijk komt er na het kerstvoetbal opnieuw een kleine ontslaggolf. Wie zit nog stevig in zijn zadel en wie niet?

Zeer veilig: Hein Vanhaezebrouck, Hernan Losada, Marc Brys, John van den Brom, Philippe Clement

Net als hun teams Club Brugge en KRC Genk doen ook Philippe Clement en John van den Brom het prima de voorbije weken. Aan hen wordt dan ook niet getwijfeld.

Nieuwkomers OH Leuven en Beerschot doen het beiden prima, er is dan ook geen reden om te denken aan een snel vertrek van Losada en Brys. En Hein Vanhaezebrouck lijkt zelfs onaantastbaar: als vierde coach bij AA Gent doet hij wat de voorgangers niet konden.

Veilig: Alexander Blessin, Peter Maes, Jorge Simao, Karim Belhocine, Vincent Kompany

Peter Maes is zeer nieuw bij STVV en pakte met de Kanaries zijn eerste zege. Hij krijgt tijd om te bouwen. Jorge Simao zet met Moeskroen een prima reeks neer, Charleroi staat knap in de top-3 dankzij Belhocine en het project van Vincent Kompany slaat ook min of meer aan. Geen reden tot grote twijfel of paniek. De resultaten van KV Oostende vallen de voorbije weken wat tegen. Maar: bij de Kustboys is er gekozen voor een project en Blessin ligt er nog steeds in de bovenste schuif.

Voorlopig veilig: Nicky Hayen, Francky Dury, Benat San José

Nicky Hayen kreeg een paar weken geleden nog het volste vertrouwen bij Waasland-Beveren. Met een beperkte kern wist hij al 18 punten te pakken en een eerste crisis te overwinnen. Ook Essevee kiest voor standvastigheid, zolang het niet écht heel dramatisch loopt blijft ook Francky Dury een vaste zekerheid. Eupen is vooral met het coronavirus bezig dezer dagen.

Toch maar opletten: Yves Vanderhaeghe, Wouter Vrancken, Ivan Leko

Bij KV Kortrijk was er in het seizoensbegin geen vuiltje aan de lucht, maar het blijft met horten en stoten verlopen voorlopig. Door een gebrek aan scorend vermogen loert een negatieve reeks altijd ergens om de hoek, gezien de punten die de andere ploegen pakten zou dat voor gevaar kunnen zorgen.

Bij KV Mechelen spelen ze goed voetbal, maar te vaak laten ze zich op dezelfde soort fouten betrappen. De coach is dan meestal de man die het gelag moet betalen - al is dat zelden terecht. Maar als Mechelen in februari plots laatste staat, zal er misschien toch een paniekbeslissing gemaakt worden. Bij Antwerp was de voorbije maand heel wat minder, na nieuwjaar snel naast alle doelen grijpen zou dan eventueel een impact kunnen hebben vanuit de ambitieuze bestuurskamers.

Op de wip: Philippe Montanier, Paul Clement

Wat Montanier betreft lijkt zijn kop al op het kapblok te liggen: na de kerststronk te hebben verteerd en het kerstvoetbal, zal Standard in 2021 met een andere coach verder gaan.

Cercle Brugge van zijn kant heeft na een 0 op 15 (of 3 op 24) geen keuze meer tegen Zulte Waregem. En laat nu net Francky Dury in zijn carrière al 'verantwoordelijk' te zijn geweest voor héél veel trainersontslagen ... (lees het HIER nog eens na!)