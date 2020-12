Clement zag dat hij Dost tegen Eupen al goed had kunnen gebruiken: "Gaat het ons makkelijker maken volgende maanden"

Club Brugge had het een helft lang niet onder de markt tegen Eupen, maar kon dan rekenen op zijn Nederlandse aanwinst Noa Lang. Philippe Clement had er niks op tegen gehad dat hij met Bas Dost nog een noorderbuur had kunnen opstellen.

"Eupen speelde in een laag blok. Soms stonden ze met tien in hun eigen zestien. Als er dan ook nog jongens van ons bij kwamen, stonden we bijna met 20 op een paar vierkante meter. Dat maakt het niet makkelijk", aldus Clement.

Maar straks heeft hij met de boomlange Bas Dost dus een breekijzer voor die situaties. "Hij is iemand met specifieke kwaliteiten die tegen een laag blok wel iets kan forceren, maar hij kan nog heel wat andere dingen ook. Ik ben blij dat we hem erbij hebben. We waren er in de zomer al kort bij. Hij gaat ons iets extra geven de komende maanden. Maar het gaat nu ook niet ineens tien keer makkelijker gaan tegen zo'n blok."

Het moet het tweede schot in de roos worden, want zijn landgenoot maakt al heel wat indruk. "Ik ben heel tevreden over Noa. Hij doet zijn verdedigend werk ook. Hij heeft zich ongelooflijk goed geïntegreerd en hij is nog altijd niet helemaal top. Het is belangrijk om spelers te hebben die efficiënt zijn."