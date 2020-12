Losada laat zich uit over het vervolg van zijn trainerscarrière: geen stappen overslaan en een duidelijke voorliefde voor één topcompetitie

Beerschot trekt zondagavond naar Anderlecht. Ondanks een kleine dip kunnen de Ratten mits een overwinning tegen paars-wit 2020 afsluiten met een plaats in de top vier. Dat zou een zeer straffe prestatie zijn van de promovendus.

De architect van het huidige succes is coach Hernan Losada. De Argentijnse trainer zorgt er door zijn hevige pressievoetbal en uiterst aanvallend spel voor dat er altijd wel iets te beleven valt als Beerschot speelt.

De fans van Beerschot hoeven nog niet meteen te vrezen voor een vertrek van hun succesbrenger, al is de ex-speler van Beerschot en Anderlecht wel ambitieus. "Ik ben zeer gelukkig bij Beerschot en ik heb nog twee jaar contract. Maar in het voetbal kan het snel gaan", zegt hij in La Capitale.

"Een grotere club in België trainen zou een mooie stap voorwaarts zijn en nadien doet het Spaanse voetbal mij dromen. Met mijn cultuur denk ik dat het er nog makkelijker zou zijn dan in België."