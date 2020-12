KVM wint ondanks terugkerend minpunt: "Spelen slechte tweede helft, maar gaan er onze slaap niet voor laten"

Juichen mochten ze bij KV Mechelen wel doen, want ze pakten drie cruciale punten tegen Moeskroen. Al was Rob Schoofs met name er zich wel van bewust dat één van de pijnpunten ook in deze match zichtbaar was. Het belangrijkste is echter dat de punten binnen zijn.

Schoofs was zelf ongelukkig, want zijn handspel leidde tot een strafschop voor Moeksoren. "Er kwam een kopbal van op twee meter afstand richting mij. Ik dacht dat mijn arm voor mijn gezicht en lichaam was. Ik had de tijd niet om mijn arm fatsoenlijk weg te trekken. Ik vond het licht, maar dat zijn blijkbaar de regels."

Uiteindelijk was het niet al te erg, want KV Mechelen hield de overwinning thuis. Al zag het er in de tweede helft een tijd lang niet naar uit dat dit zou gebeuren. "We hadden meteen na rust drie-vier keer onnodig en heel dom balverlies. We wilden te veel forceren. Dat is niet nodig, je moet de bal meer in de ploeg houden. Zo kregen zij meer en meer vertrouwen."

Wedstrijden doodmaken

Bij Moeskroen hanteerden ze de directe aanpak. "Via de keeper ging de bal steeds naar de spits. Als je de bal niet in de ploeg kan houden, is het logisch dat die ballen steeds terugkomen. Dan gaan er ook wel eens één of twee voor hun goed vallen. Het is het verhaal van altijd: we kunnen nog altijd geen wedstrijd doodmaken. Zolang we dat niet kunnen, gaan we het moeilijk blijven hebben om wedstrijden te winnen."

Dat blijft dus een groot werkpunt. "Dat is misschien een kwaliteit die we missen, een match doodmaken. Maar goed, we hebben al dikwijls gezaagd dat we geen punten hadden terwijl we goed speelden. We spelen nu een slechte tweede helft, maar we gaan er onze slaap niet voor laten."